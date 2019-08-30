Парламент Греции позволил руководителю национальной разведки не иметь диплома вуза

АФИНЫ, 31 августа. /ТАСС/. Парламент Греции принял в пятницу большинством голосов поправку к закону, которая позволяет начальнику Национальной службы информации (NIS, разведка и контрразведка) не иметь диплома о высшем образовании.

Поправка, принятая голосами только депутатов правящей правоцентристской партии "Новая демократия", гласит, что кандидат на пост руководителя спецслужбы должен обладать "университетским дипломом иностранного или отечественного вуза или, по крайней мере, иметь 10 лет доказанной профессиональной деятельности".

1 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис создал пост советника по национальной безопасности и назначил главу Национальной службы информации. Должность советника по национальной безопасности в кабинете премьер-министра занял вице-адмирал в отставке Александр Диакопулос, а главой NIS был назначен Панайотис Контолеон.

Назначение Контолеона, который много лет проработал на должности руководителя транснациональной охранной компании, принимавшей участие, в частности, в охране посольства США в Афинах, не понравилось левой оппозиции. Она сосредоточила свою критику на отсутствии у нового главы разведывательного ведомства признанного в Греции университетского диплома.

Официально биография главы разведслужбы не опубликована, но из публикаций в СМИ известно, что Контолеон родился в 1965 году в Афинах. В 1999 году он получил степень бакалавра в области менеджмента в британском Открытом университете, где учатся дистанционно, а в 2001 году еще и степень магистра делового администрирования (MBA) в том же университете.

В связи с тем, что отсутствие у главы спецслужбы признанного в Греции диплома о высшем образовании вызвало скандал, то контролируемый правящей партией парламент принял в пятницу поправку к законодательству, позволяющему такому руководителю вместо университетского диплома иметь 10 лет доказанной профессиональной деятельности.

Критика со стороны оппозиции

Лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас подверг острой критике правительство за принятие поправки о Национальной службе информации. По его мнению, это "отбрасывает страну к темному периоду правления правых и ведет к превращению этой службы снова в Центральную службу разведки (KYP). Центральная служба разведки была создана в Греции в 1953 году и находилась под контролем американского ЦРУ. Во время профашистского режима "черных полковников" (1967-1974 годы), KYP осуществляла функции политической полиции, преследуя противников режима.

По мнению Ципраса, поправка в законодательстве "дает новому начальнику неконтролируемые полномочия - возможность размещать "связных" NIS, без какого-либо объявления, в любую государственную службу, какую он пожелает, применяя практики режимов, которые отсылают к нездоровым временам прошлого".

В ответ на заявление Ципраса правительственные источники заявили Афинскому Македонскому агентству новостей, что "новый руководитель Национальной службы информации в рамках своей институциональной роли встретится с ним (Ципрасом), как и с другими политическими лидерами". "Когда он (Ципрас) познакомится с ним и поговорит, то, возможно, поймет, насколько несправедливо он подвергал его критике", - заявили источники.