Мадуро пообещал помочь установить диалог между властями Колумбии и бывшими повстанцами

КАРАКАС, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы приложит все усилия, чтобы установить диалог между властями Колумбии и бывшими участниками леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), которые ранее заявили о возвращении к вооруженной борьбе. Об этом заявил в пятницу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Мы испробуем все возможные средства, которые могут позволить разработать стратегии для возобновления переговоров между сторонами", - написал Мадуро в Twitter.

По его словам, Венесуэла "твердо готова внести вклад в установления мира в Колумбии".

В четверг на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров группировки Ивана Маркеса, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи утверждал, что видео было снято в колумбийской Амазонии.

Власти Колумбии утверждают, что бывшие члены РВСК получают поддержку от правительства Мадуро и находятся на территории Венесуэлы. Каракас отрицает эти обвинения.

История конфликта в Колумбии

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента южноамериканской страны, был удостоен Нобелевской премии мира.

После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила". В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.