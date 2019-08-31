Трамп: власти КНР действовали бы жестче в Гонконге, если бы не торговые переговоры с США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден в том, что власти Китая действовали бы жестче в ситуации с Гонконгом, если бы не торговые переговоры с Соединенными Штатами. С таким заявлением американский лидер выступил в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

"Да, я вижу", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, видит ли он связь между происходящим в Гонконге и торговыми переговорами. "Я думаю, что если бы не торговые переговоры, у Гонконга были бы более серьезные проблемы. Я думаю, что было бы больше применения насилия. Я действительно считаю, что Китай хочет заключить соглашение", - заявил президент. "Я считаю, что благодаря тому, что я делаю в сфере торговли, в Гонконге очень сильно снижается градус", - добавил он.

Трамп также подчеркнул, что контакты с Пекином по торговле продолжаются. "Мы ведем переговоры с Китаем. Запланированы встречи", - сказал он, отказавшись, однако, уточнить, запланирован ли у него разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы говорим с Китаем. Я не могу вам сказать, будет ли разговор с председателем Си", - сказал он.

Президент США при этом отметил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле, который был запланировал на сентябрь, остается в силе. "Я думаю, что встреча в сентябре остается в графике, ее не отменяли. Посмотрим, что получится", - сказал он.

Американский лидер также заявил о том, что из-за пошлин Китай уже намерены покинуть 13% работающих там компаний. "13% компаний покинут Китай в ближайшем будущем, и я не удивлен", - заявил он. "Множество компаний покинули Китай, и еще больше уйдут", - добавил Трамп.

Торговая война

1 августа Трамп сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.

Ситуация в Гонконге

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.