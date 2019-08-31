Госдепартамент осудил призывы повстанцев в Колумбии вернуться к вооруженной борьбе

ТАСС, 31 августа. Власти США осуждают призывы членов леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) к выходу из мирного соглашения с правительством Колумбии и их заявления о возвращении к вооруженной борьбе. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой Госдепартамента заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Мы решительно осуждаем недавние призывы некоторых членов РВСК отказаться от обязательств соблюдения мирного соглашения 2016 года и встать на путь террора и насилия. Мы также осуждаем продолжающуюся террористическую деятельность Армии национального освобождения (АНО) и тех, кто ее поддерживает и предоставляют убежище", - говорится в заявлении.

В Госдепартаменте добавили, что приверженность обязательствам мирного соглашения 2016 года жизненно необходима для достижения прогресса в области безопасности, защиты прав человека, экономического развития, а также для борьбы с распространением наркотиков.

В четверг на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров группировки Ивана Маркеса, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи утверждал, что видео было снято в колумбийской Амазонии.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. За усилия по урегулированию полувекового кровавого противостояния Хуан Мануэль Сантос, занимавший в тот момент пост президента южноамериканской страны, был удостоен Нобелевской премии мира.

После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила". В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.