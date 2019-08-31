Суд отказался выпустить экс-президента Судана под залог

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Суд Судана отклонил в субботу прошение адвокатов бывшего президента Омара аль-Башира освободить его из-под стражи под необходимые гарантии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. В Хартуме прошло очередное заседание по делу о коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

Кроме того, экс-президенту были предъявлены новые обвинения в незаконных сделках с иностранными фондами. По делу о коррупции и незаконных финансовых махинациях ему грозит более 10 лет тюремного заключения.

На заседании, которое прошло в столичном Институте юриспруденции и права, были заслушаны показания свидетелей защиты. Первый эпизод дела связан с обнаруженной в ходе обыска после свержения аль-Башира в апреле этого года секретной комнатой в президентском дворце, где хранились $113 млн в разной валюте. Адвокаты изначально заявляли, что "эта сумма поступила в виде гранта из одного из арабских государств в рамках сотрудничества между руководителями, была нацелена на финансирование определенных отраслей экономики, и что бывший глава государства не присвоил себе ни единого цента из этих денег". В субботу аль-Башир подтвердил, что часть денег - $25 млн - поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Адвокаты уверены, что, несмотря ни на что, им в конце концов удастся добиться оправдательного приговора для их подзащитного. Между тем, суд намерен на последующих слушаниях допросить аль-Башира также по другим статьям обвинения, связанным с финансированием терроризма и подстрекательством к убийству демонстрантов.

Судебный процесс против Омара аль-Башира начался 19 августа. Коллегия адвокатов экс-президента состоит из 97 человек во главе с Ахмедом Ибрагимом аль-Тахером.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.