Служба безопасности Украины расследует 61 эпизод захода иностранных судов в порты Крыма

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует 61 эпизод о "нарушении" судами правил захода в порты Крыма. Об этом сообщили в украинской прокуратуре Крыма - правоохранительном органе, который входит в состав Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"В настоящее время в производстве следователей СБУ в Автономной республике Крым находится четыре уголовных производства, в рамках которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами (более 600) различных стран порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Украины - полуостров Крым, процессуальное руководство в которых осуществляется прокуратурой Автономной республики Крым", - сказано в ответе прокуратуры на запрос украинского агентства УНН.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины заявляло, что с 2014 года Украина зафиксировала более 800 судов под флагами различных иностранных государств, которые заходили в порты Крыма, что Украина считает нарушением своего законодательства.