Зеленский заявил, что не пойдет к Трампу "с протянутой рукой"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина готова говорить с США о бизнесе и о международных отношениях в части ситуации в Донбассе, однако будет независимой страной и не станет "стоять с протянутой рукой" перед Америкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось в субботу, однако было записано ранее.

Отвечая на вопрос о том, какие темы Зеленский планирует поднять на встрече с Дональдом Трампом в Варшаве [встреча планировалась к проведению в начале сентября, однако в дальнейшем американский лидер отменил визит в Польшу], Зеленский заявил, что США - "это стратегический партнер Украины во многих областях - в экономике, энергетике, безопасности энергетического сектора, независимости, ОПК" - и от этой страны "очень многое зависит".

В то же время, по словам украинского президента, его страна должна отстаивать свои интересы. "С президентом [Трампом] надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, они [американские власти] должны сказать, что их интересует в нашей стране, мы скажем - что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги", - заявил Зеленский, подчеркнув, что Украина должна быть "сильной и независимой страной".

"Есть еще вопросы международных отношений, вопросы о прекращении войны, ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают", - добавил он.