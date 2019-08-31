Власти Венесуэлы сообщили о предотвращенных терактах

КАРАКАС, 31 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы смогли предотвратить теракты у здания суда и отделений Сил специального назначения. Об этом сообщил в субботу министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"17 августа сотрудники заметили подозрительные мешки в зданиях Сил специального назначения в Котисе и в коммуне 23-де-Енеро. Они связались с саперами из Боливарианской службы национальной разведки, и те обнаружили в мешках взрывные устройства", - сказал Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

По его словам, после обнаружения бомб правоохранительные органы Венесуэлы начали операцию по поиску организаторов терактов и 29 августа поймали Луиса Рикардо Гомеса Пеньяранду, у которого есть двойное гражданство - Колумбии и Венесуэлы. В ходе обыска у него была найдена взрывчатка. "Он должен был установить ее во Дворце правосудия в Каракасе, что привело бы к тысячам погибших", - добавил Родригес.

В своих показания, которые были записаны на видео, Пеньяранда сказал, что "атаки координировались с территории Колумбии".