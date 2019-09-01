В ЛНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из минометов село Нижнее Лозовое

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Нижнее Лозовое в Луганской народной республике (ЛНР) из минометов и гранатомета. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 10:45 боевики 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины <...> в очередной раз обстреляли село Нижнее Лозовое, выпустив по населенному пункту пять 120 мм мин и семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Накануне в Народной милиции сообщили, что при обстреле с украинской стороны Нижнего Лозового получил ранение военнослужащий ЛНР.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.