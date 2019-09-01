Зеленский заявил на встрече с Пенсом, что верит в скорый мир в Донбассе

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир. Об этом он заявил в Варшаве во время встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем", - цитирует его в воскресенье информагентство УНИАН.

Зеленский также поблагодарил США за оказываемую Киеву помощь. "Хотел бы вас лично (Майкла Пенса - прим. ТАСС) и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины", - сказал он, обращаясь к вице-президенту США.

Зеленский в течение 31 августа - 1 сентября находится с двухдневным визитом в Варшаве, где принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

У него также состоялся ряд встреч, в том числе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, польским руководством, представителями бизнеса и украинскими студентами.