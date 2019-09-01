Бойцы "Хезболлах" выпустили три ракеты по Израилю

ТАСС, 1 сентября. Отряды шиитской группировки "Хезболлах" выпустили по территории Израиля три ракеты. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, сообщил в воскресенье представитель армии Израиля.

Согласно его заявлению, "боевики "Хезболлах" выпустили три бронебойные ракеты по израильской территории". Пострадавших в результате обстрела нет, добавил он.

Армейский представитель также отметил, что "израильские подразделения в ответ на провокацию выпустили 100 снарядов по источникам огня на территории Ливана".

Как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы шиитской группировки "Хезболлах" атаковали в воскресенье израильскую бронемашину на границе с Ливаном напротив района Марон-эр-Рас. Она была поражена противотанковой ракетой рядом с армейской казармой у еврейского поселения Афифим. В ответ на атаку израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по ливанской территории.