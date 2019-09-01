Число пожаров в Амазонии в августе стало рекордным с 2010 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 31 тысяча очагов возгораний зафиксирована в прошлом месяце в бразильской части Амазонии. Это самый высокий показатель за последние девять лет и почти втрое больше, чем годом ранее, сообщил в воскресенье бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe).

Всего с начала года в Амазонии зарегистрировано 46 825 пожаров. Согласно статистике ведомства, рекордное число пожаров в данном регионе за август - 63 764 - было отмечено в 2005 году. Тогда же был установлен "рекорд" количества природных пожаров с января по сентябрь по всей стране - почти 150 тысяч очагов. По данным Inpe, за первые семь месяцев этого года пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны страны, в противопожарных мероприятиях задействованы более 43 тысяч военнослужащих. Для этих целей Минэкономики южноамериканской республики выделило военным 38,5 млн реалов (более $9 млн), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

В противопожарной операции задействовано 15 воздушных судов и 150 единиц спецтехники амазонского военного округа, базирующегося в столице штата Рондония, Порту-Велью, на западе Амазонии. Вторая военная группировка - северного военного округа - борется с пожарами в восточной части региона из столицы штата Пара, Белена.

Справиться с природным бедствием военным страны помогают также соседи по региону: власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных направлен на подкрепление из Эквадора. Кроме того, правительство южноамериканской республики согласилось принять помощь Израиля (ближневосточное государство направит огнетушащие вещества - прим. ТАСС), а также целевое финансирование Лондона в размере £10 млн ($12,1 млн).