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В Тегеране заявили, что атака "Хезболлах" на армию Израиля была ответной мерой

Cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прокомментировал ситуацию на ливанской границе

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Нападение бойцов шиитской "Хезболлах" на израильскую бронемашину стало ответной мерой на агрессивные действия еврейского государства. Об этом в воскресенье заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

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"Действия "Хезболлах" стали ответной мерой", - цитирует Шамхани агентство IRNA. По его словам, это событие, наряду со сбитым 20 июня иранскими силами беспилотником США, "демонстрирует волю конструктивных сил к противостоянию угрозам и нестабильности".

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ИранЛиванИзраиль
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