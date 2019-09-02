Токаев впервые выступил с посланием народу Казахстана на открытии сессии парламента

НУР-СУЛТАН, 2 сентября. /ТАСС/. Политическая трансформация в Казахстане будет идти постепенно с учетом интересов государства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны на открытии пятой парламентской сессии VI созыва в понедельник.

"Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но последовательно, настойчиво и продуманно", - сказал Токаев.

Он отметил, что успешные экономические реформы уже не возможны без модернизации общественно-политической жизни страны. "Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Это еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами", - подчеркнул президент Казахстана.

Развитие многопартийности

Токаев заявил, что Казахстан продолжит процесс партийного строительства, развивая многопартийность.

"Как глава государства вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента - прим. ТАСС) и маслихаты (местные представительные органы - прим. ТАСС) должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране", - сказал Токаев.

Сокращение госслужащих

Количество госслужащих и работников национальных компаний в Казахстане сократится к 2024 году на 25%, заявил Токаев.

"С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры. В то же время начиная с 2020 года мы приступим к постепенному сокращению численности госслужащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний следует сократить на 25%", - сказал Токаев.

Проведение митингтов

Власти Казахстана должны давать разрешение на проведение мирных акций и митингов, считает Токаев.

"Совершенствование законодательства о митингах. Согласно конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешение на их проведение. Выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что "любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции, будут пресекаться в рамках закона".

Пенсионные отчисления

Правительству Казахстана необходимо отложить введение дополнительных пенсионных отчислений работодателей в размере 5% до 2023 года.

"Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны, эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной системы, однако есть риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению зарплаты. Бизнес будет уходить в тень. Поэтому поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года", - сказал Токаев.

Он отметил, что по истечении времени нужно вернуться к этому вопросу. "За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей", - подчеркнул президент Казахстана.

Планировалось, что с 1 января 2020 года работодатель будет обязан перечислять в Единый накопительный пенсионный фонд, помимо обязательных 10% взносов, дополнительные 5% от зарплаты работника.

Ужесточение наказания за педофилию

Властям Казахстана необходимо ужесточить уголовное наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, заявил Токаев.

"Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству", - сказал он.

Изъятие сельхозземель

Правительство Казахстана должно изымать арендуемые и неиспользуемые сельскохозяйственные земли. "Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых латифундистов. Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель", - сказал Токаев.

Он отметил, что земля - общее богатство страны и "должна принадлежать тем, кто на ней работает".