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Сенат Казахстана постановил избрать Эльвиру Азимову уполномоченным по правам человека

Ранее она занимала должность заместителя министра юстиции республики

НУР-СУЛТАН, 2 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты парламента) Казахстана в понедельник приняли постановление об избрании Эльвиры Азимовой уполномоченным по правам человека республики.

Кандидатуру Азимовой внес на рассмотрение Сената президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его представление озвучил руководитель администрации президента республики Крымбек Кушербаев.

"Избрать Эльвиру Азимову на должность уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан", - зачитала постановление председатель Сената Дарига Назарбаева по итогам голосования депутатов.

46-летняя Азимова до назначения занимала должность заместителя министра юстиции Казахстана. Ранее занимавший пост уполномоченного по правам человека Казахстана Аскар Шакиров на этом же заседании избран заместителем председателя Сената.

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