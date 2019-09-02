На должность языкового омбудсмена Украины претендует 11 кандидатов

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. На должность языкового омбудсмена, который должен появиться на Украине в соответствии с принятым еще при прежней администрации законом о государственном языке, претендуют 11 кандидатов. Об этом сообщил главный специалист департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата уполномоченного Верховной рады Украины Андрей Гнаповский.

"Конкурсная комиссия знакомится с поданными документами, с каждым кандидатом будет проведено устное собеседование", - приводит его слова агентство УНН.

Прием документов от претендентов на должность уполномоченного по защите государственного языка завершился 30 августа. Сам конкурс состоится 4 сентября.

В апреле нынешнего года, уже после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал теперь уже бывший президент Петр Порошенко.

Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Законом также предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Обязанностью последнего названа "защита права граждан Украины на получение информации, услуг во всех сферах жизни на украинском языке". Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.

Новый спикер парламента, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ранее заявлял, что считает неправильным использование на Украине только украинского языка. Тем не менее уже на первом заседании Верховной рады нового созыва он отключил микрофон, когда один из оппозиционных депутатов начал свое выступление на русском.