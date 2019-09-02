Кирилл Вышинский просит суд вернуть ему загранпаспорт

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который на прошлой неделе вышел на свободу под личное обязательство являться в суд, просит вернуть ему паспорт для выезда за границу. Об этом сообщил в понедельник его адвокат Андрей Доманский.

"Соответствующее ходатайство отправлено в суд", - цитирует его агентство "Украинские новости". По его словам, эта процедура занимает определенное время.

Вышинский был освобожден из-под стражи в минувшую среду. Однако рассмотрение дела против него продолжается. Он должен являться в суд по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы.

Вышинский согласился выполнять все эти обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналисту не вернули.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Обвинения в свой адрес журналист не признает. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.