Эксперт оценил риски начала вооруженного конфликта между Тбилиси и Цхинвалом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Обострение ситуации на границе Южной Осетии и Грузии пока не дает поводов говорить о серьезной опасности начала вооруженного конфликта в регионе. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

"Говорить о том, что очень высокие риски возобновления вооруженной стадии конфликта, не приходится. Риски были и 10 лет назад, и год назад, они никуда не ушли. Но многие эксперты и журналисты этот уровень явно преувеличивают. Речь пока идет только об одном [грузинском] блокпосте, который находится на границе Знаурского района Южной Осетии. Шаг действительно провокационный, если вспомнить всю предысторию конфликта, трагический символизм августа. Но говорить о том, что не сегодня завтра начнется новая война, - это явно скорее спекуляция, чем фиксация реального положения", - сказал он.

При этом, продолжил эксперт, события на границе обрастают новыми подробностями и дополнениями: "Сбитый грузинскими военными югоосетинский дрон - это не очень позитивный шаг. Если в ближайшие дни разрядки не произойдет, мы можем говорить о длительном напряжении".

По его мнению, грузинские политики продолжат спекулировать на этом вопросе. "Эта тема важна для внутреннего пользования. В адрес правящей команды и лично [основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"] Бидзины Иванишвили звучат обвинения в том, что он сдает Грузию, не может договориться", - пояснил Муханов. В то же время грузинской стороне важно добиться реакции международных игроков на события на границе с Южной Осетией, добавил он. Так, уже последовала реакция Госдепа США, несмотря на то, что "повод был не столь значительным".

Муханов отметил, что обострение напряжения на границе происходит на фоне внутреполитического кризиса в Грузии, который выразился, в частности, в заявлении об уходе отставку премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Однако, по мнению аналитика, между событиями вокруг Южной Осетии и данным решением Бахтадзе трудно найти прямую связь. "Уход в отставку премьер-министра - это продолжение той цепочки событий, которая началась в конце весны с дела [депутата Госдумы Сергея] Гаврилова, многотысячных митингов в Тбилиси", - указал собеседник агентства.

О ситуации на границе

На прошлой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста, одновременно признав отсутствие официальной госграницы в этом районе.

В настоящее время идет переговорный процесс между сторонами в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), который был создан в феврале 2009 года в результате Женевских дискуссий, последовавшими за конфликтом 2008 года. 29 августа на встрече в формате МПРИ при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать блопост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в этом приграничном районе. 30 августа по инициативе югоосетинской стороны состоялась техническая встреча участников формата МПРИ, где обсуждался вопрос о снятии грузинского блокпоста. Стороны вновь не пришли к компромиссу, и было решено продолжить обсуждение 2 сентября. Единственное требование югоосетинской стороны - снятие блокпоста грузинской стороной.