Зариф заявил, что США преследуют цель воевать с Ираном на территории Сирии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. США намерены вести боевые действия против иранских военнослужащих на территории Сирии, заявил в понедельник на брифинге глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы думаем, что проведение Турцией переговоров с американцами для обеспечения безопасности своих границ - это не самый оптимальных ход, - сказал он. - Американцы преследуют цель воевать с Ираном на территории Сирии, а не обеспечивать ее безопасность. Именно из-за этой цели американцы не могут достичь безопасности [в результате борьбы с террористами]".

Военные США и Турции 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы, при этом Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики. Ранее официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил ТАСС, что американские и турецкие военные продолжают обсуждение вопроса о механизме безопасности на границе с Сирией.