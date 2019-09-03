Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект о снятии с них неприкосновенности

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приехал во вторник на заседание Верховной рады, чтобы лично обратиться с призывом поддержать законопроект о снятии с них неприкосновенности. Инициатива ранее вызвала критику у части народных избранников, опасающихся что это закон позволить властям преследовать их в том числе и по политическим мотивам.

Обращаясь с трибуны парламента, глава государства заявил, что ему известно о том, что "в течение минувших дня и ночи кто-то пытался сорвать голосование". "Я думаю, что люди узнают, кто это, когда увидят поименный список по итогам голосования", - сказал Зеленский.

Он призвал поддержать законопроект, отметив, что у депутатов сохраняется иммунитет на политическую деятельность. "Они не будут нести ответственность за политические решения, за свое голосование, за любые публичные выступления", - пообещал глава государства.

Отметив, что речь идет только об уголовных преступлениях, Зеленский еще раз напомнил, что депутаты долгие годы обещали принять этот закон простым украинцам. "Снятие неприкосновенности требуют 90% украинцев, - сказал он. - Я обращаюсь ко всем депутатам: просто сделайте то, что вы долгие годы обещали простым людям".