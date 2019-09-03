Figaro: Макрон возвращается к реализму в политике в отношении России

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон наглядно продемонстрировал в последние недели своими инициативами, что он стремится вернуть французскую политику к курсу реализма в отношении России. Об этом пишет на страницах вышедшего во вторник номера газеты Le Figaro обозреватель этой газеты Рено Жирар.

"Совершенно очевидно, что президент Макрон положил начало новому повороту в политике в отношении России. Именно так следует расценивать его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, состоявшиеся 19 августа, и возвращение к реализму в дипломатии, которое он обозначил в своем докладе на совещании послов в Париже 27 августа. Также на это указывает то, что президент Франции принял меры к возобновлению переговоров на высшем уровне по Украине", - пишет газета.

Французский обозреватель подчеркивает, что "в отличие от мнения небольшой, но весьма влиятельной "секты неоконсерваторов", существующей в МИД Франции, президент Французской Республики считает, что гораздо важнее вести диалог с Россией, чем пытаться ее изолировать".

"Президент США Дональд Трамп придерживается аналогичного мнения, однако ему в проведении подобного курса препятствуют Конгресс и некоторые влиятельные СМИ страны, которые с момента его избрания на президентский пост утверждают, что он по существу является агентом Кремля". И французский, и американский лидеры "выступают за то, чтобы Россия вновь вошла в состав Группы семи и чтобы были смягчены, или даже отменены торговые санкции", принятые Европейским союзом и США против России в 2014 году. "Оба лидера ясно осознали, что они совершат серьезную стратегическую ошибку, если будут проводить такую свою политику, которая по существу будет способствовать сильному сближению России с Китаем", - подчеркивается в комментарии.

Россия, продолжает Жирар, может продемонстрировать свое стремление "пожать руку, протянутую ей Эмманюэлем Макроном", на предстоящей 9 сентября в Москве встрече глав МИД и Минобороны Франции и России в формате "два плюс два" - первой за период с начала украинского кризиса 2014 года".

О Крыме

"Не будем строить иллюзий - Россия никогда не отдаст назад Крым, - замечает Жирар. - Большинство жителей Крыма всегда считали себя больше русскими, чем украинцами. Что касается населения России, оно всегда считало, что Севастополь является российским портом".

По мнению французского обозревателя, "избрание президентом Украины Владимира Зеленского, располагающего теперь абсолютным большинством в Украинской Раде, создает окно возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе". "Поставив вопрос о мире с Россией во главе своих планов, Зеленский располагает достаточным авторитетом, чтобы пойти на уступки", - считает Рено Жирар.