Эксперт: Трамп может надавить на Киев за его заигрывания с Китаем

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вашингтон может наказать Киев за сближение с Пекином. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник высказал эксперт клуба "Валдай", профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, при анализе внешней политики администрации президента США Дональда Трампа нужно четко понимать, какое большое влияние в Вашингтоне имеет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который "известен своим резко антикитайским курсом, однако прагматичен в отношении России". "Он приезжал в Москву, встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, президентом России Владимиром Путиным. При его каденции наши президенты провели уже две полноценные встречи", - пояснил он.

"Джон Болтон наверняка рассказал и Трампу, и чиновникам в Госдепартаменте о том, что Украина очень близко заигрывает с Китаем, и поэтому давление на Украину может быть привлекательно с точки зрения сдерживания Китая в Восточной Европе", - отметил Ткаченко.

В целом, по мнению эксперта, подходы Трампа не продолжают политику его предшественника Барака Обамы. "Украина для США сегодня это очень тяжелый агент, который требует много ресурсов, что совершенно не соответствует модели международных отношений и мировой политики, которую исповедует Трамп. Он считает, что международные отношения должны базироваться на расчете, на взаимности, а Украина - такой сугубый реципиент помощи, причем в огромных масштабах", - продолжил эксперт.

Более того, нынешний хозяин Овального кабинета не простил Украине открытую поддержу Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки 2016 года. "Да, действительно сменилось руководство Украины, но новое руководство пока себя никак не показало в этом вопросе", - добавил политолог.

Планы Киева и Китая

В июле руководство Украины провело встречу с предпринимателями из Китая, по итогам котором был составлен предварительный список двусторонних инвестиционных проектов на общую сумму около $10 млрд. В частности, президент Украины Владимир Зеленский предложил представителями китайского бизнеса инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе концессионное строительство дороги вокруг Киева, сельского хозяйства и разработку газовых месторождений.

По данным Госстата Украины, за пять месяцев текущего года Китай оказался крупнейшим импортером товаров на Украину ($3,25 млрд или 13,8% от всего импорта), а также третьей страной, после Польши и России, куда Украина поставляет товары ($1,29 млрд). Отрицательное торговое сальдо в украинско-китайской торговле составило почти $2 млрд.