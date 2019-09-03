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Омбудсмен Болгарии ушла в отставку, чтобы побороться за пост мэра Софии

Мая Манолова решила идти на выборы как независимый кандидат

СОФИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Омбудсмен Болгарии Мая Манолова подала во вторник в отставку, чтобы побороться за пост мэра болгарской столицы на предстоящих 27 октября выборах в местные органы власти. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, заявление об отставке официально внесено в Народное собрание (парламент) Болгарии.

"Я иду на выборы как независимый кандидат и приму поддержку со стороны всех граждан Софии, независимо от их политической ориентации", - заявила Манолова журналистам.

Официальное заседание инициативного комитета, который выдвинет кандидатуру Маноловой на пост градоначальника, состоится в среду. Ожидается, что ее кандидатура будет также поддержана Болгарской социалистической партией.

Соцопросы показывают, что основным соперником Маноловой на предстоящих выборах будет действующий мэр Софии с десятилетним стажем Йорданка Фандыкова, которую выдвинула политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Центральная избирательная комиссия Болгарии начала регистрацию политических партий и коалиций для участия в выборах местных органов власти в понедельник. Первой партией, которая подала официальное заявление в ЦИК, стала правящая партия ГЕРБ. Прием заявлений на регистрацию завершится 11 сентября. Полностью избирательные списки должны быть готовы к 25 сентября, когда начнется официальная предвыборная кампания. На проведение выборов правительство Болгарии выделило рекордные 70,7 млн левов (около €35,3 млн), в стране будут работать 265 районных избирательных комиссий.

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