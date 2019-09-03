В кабмине Алжира заявили о необходимости диалога для проведения выборов президента

РАБАТ, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей Алжира не отказываются от идеи проведения в стране президентских выборов, однако для этого нужно наладить "объединительный диалог" внутри алжирского общества. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service (APS), заявил во вторник министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи, выступая в парламенте.

"Большинство алжирцев не отвергают идею проведения президентских выборов. Но нам очень нужен диалог, который позволит объединиться вокруг совместной программы и организовать демократические выборы", - подчеркнул он. "Алжирское государство и правительство полностью присоединяются к пожеланиям большинства граждан страны", - добавил Рабхи.

Диалог во имя высших интересов страны

Ранее в понедельник министр также говорил о важности скорейшего начала диалога между различными политическими силами республики. Как он подчеркнул, Алжиру "необходим объединительный диалог во имя высших интересов страны, далекий от узких расчетов и личных интересов". По словам Рабхи, "диалог, как цивилизационный принцип, является сегодня для Алжира приоритетом". В сложившейся в республике ситуации политического кризиса, по оценке министра, "важно сближение позиций и взглядов, исключающее маргинализацию, которая не дает ничего Алжиру, чтобы двигаться вперед по пути воплощения чаяний граждан".

Как особо отметил Рабхи, "действия государства сфокусированы на диалоге и коммуникации через активизацию переговоров между различными сторонами с тем, чтобы найти решение кризиса, довлеющего над Алжиром во всех отношениях".

Заявления министра прозвучали на фоне сохранения значительных разногласий между правящим режимом и его оппонентами.

Алжирская оппозиция, представленная, в частности, альянсом партий под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА), считает необходимым установить в стране "переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата". При этом "проведение президентских выборов в свете нынешних законов станет попыткой, направленной на спасение действующей системы", полагают члены альянса. Кроме того, СДА выступают за "принятие через народный референдум конституции до проведения президентских выборов".

Со своей стороны действующая власть, включая армейскую верхушку, предлагает провести президентские выборы "в самое ближайшее время и без установления переходного периода".

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.