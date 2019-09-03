США ввели санкции против иранского космического агентства

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.

Как пояснил в распространенном письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео, Госдепартамент вносит "иранское Космическое агентство и два его исследовательских института" в свои черные списки в связи с их причастностью к "чувствительной в плане распространения [оружия массового уничтожения] деятельности". "Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать свою программу космических запусков в качестве прикрытия для продвижения программ по разработке баллистических ракет. Попытка Ирана 29 августа запустить в космос ракету-носитель подчеркивает актуальность угрозы", - полагает глава дипломатии США.

По его версии, данное решение администрации "служит предупреждением для международного научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может повысить способность Тегерана разрабатывать систему доставки ядерного оружия". "Это первый раз, когда Соединенные Штаты вводят санкции против гражданского космического агентства Ирана в связи с деятельностью, которая способствует продвижению его программы по разработке баллистических ракет", - сказал Помпео.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил факт взрыва, произошедшего на космодроме в Иране. 29 августа Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной. 30 августа министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, "в действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке".