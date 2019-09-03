Трамп вновь вступил с полемику с мэром Лондона

ТАСС, 3 сентября. Президент США Дональд Трамп вновь вступил в полемику с мэром Лондона Садиком Ханом, который подверг американского лидера критике за то, что тот отменил визит в Польшу в связи с приближением урагана "Дориан", а затем был замечен за игрой в гольф. Об этом Трамп написал во вторник на своей личной странице в сети Twitter, указав, что на игру он потратил мало времени.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан озаботился тем, что я сыграл очень короткий раунд в гольф вчера", - написал президент США. Он отметил, что его занятия гольфом обходятся американским налогоплательщикам недорого, потому что он занимается этим спортом на собственных полях. Трамп добавил, что, по его мнению, его предшественник на посту президента Барак Обама для того, чтобы сыграть в гольф, полетел бы на Гавайи.

Затем Трамп вновь подверг критике мэра Лондона в связи с ростом преступлений с применением холодного оружия в британской столице. "[Садик] Хан должен сконцентрировать внимание на преступлениях с использованием ножей, которые совершенно вышли из-под контроля в Лондоне, - написал президент США. - Люди боятся даже ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!"

Трамп должен был посетить Польшу с визитом 1-2 сентября для участия в памятных мероприятиях в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Однако, в последний момент американский лидер отказался от поездки в Варшаву из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан". Тогда было принято решение, что в польскую столицу полетит вице-президент Майкл Пенс.

Мэр Лондона Садик Хан, который присутствовал на мемориальных церемониях в Варшаве, в интервью газете Politico сказал, что Трамп "явно был очень занят тем, что боролся с ураганом на поле для гольфа".

Президент США и мэр Лондона уже неоднократно обменивались взаимными выпадами. В частности, в июне Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр. Это свое высказывание он сделал после того, как в британской столице произошло несколько преступлений с использованием холодного оружия. В последние годы в Лондоне наблюдается всплеск подобных преступлений.