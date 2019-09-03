На Украине разделят должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. На Украине будут разделены должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во вторник заявил первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

"Будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ", - сказал Колесник в интервью информационному агентству Минобороны Украины "АрмияINFORM".

По его словам, такое разграничение позволит улучшить систему управления армией. "Это даст возможность улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение вооруженных сил", - считает замначальника Генштаба.

Предполагается, что главнокомандующий будет подчиняться Министерству обороны и командовать Вооруженными силами, а Генеральный штаб будет органом, обеспечивающим его работу и предоставляющим поддержку в реализации решений главнокомандующего.

Колесник отметил, что разграничение должностей будет осуществлено до конца этого года.

С мая 2019 года должность начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ занимает генерал-лейтенант Руслан Хомчак.