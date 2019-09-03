Reuters: ЕС 4 сентября представит меры по защите производителей в случае Brexit без сделки

ТАСС, 4 сентября. Еврокомиссия намерена в среду, 4 сентября, представить развернутый план финансовой помощи производителям из стран ЕС в случае выхода Великобритании из объединения без соглашения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект этого плана, оказавшийся в его распоряжении.

По данным агентства, новые меры защиты будут распространяться на фирмы, рабочих и фермеров. Для их реализации будут задействованы средства из Фонда солидарности ЕС, который обычно используется для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Отмечается, что в список получателей помощи попадут страны, которые в наибольшей степени зависят от торговли с Великобританией.

В плане Еврокомиссии также указано, что если Лондон выберет вариант Brexit без сделки, то ЕС согласится на переговоры по будущим отношениям только после того, как Великобритания решит вопрос с правами граждан стран ЕС, переехавших в Соединенное Королевство до Brexit.

4 сентября также пройдет первое после летних каникул заседание коллегии Еврокомиссии, главной темой которого станет ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформирует о своих последних контактах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В заседании также примет участие главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.