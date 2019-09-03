Главы МИД Китая и КНДР обсудили расширение двустороннего сотрудничества

ПХЕНЬЯН, 4 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел КНДР и Китая в ходе переговоров в Пхеньяне обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На переговорах стороны подробно обсудили практические вопросы по дальнейшему расширению и развитию корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества согласно благородным замыслам высших руководителей двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что переговоры главы МИД КНДР Ли Ён Хо и члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И прошли в Мансудэском дворце съездов в центре Пхеньяна. По информации ЦТАК, "стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию на Корейском полуострове".

Ван И с 2 по 4 сентября находится с визитом в КНДР. Как проинформировали ранее китайские власти, эта поездка - "важный шаг, призванный оказать стимулирующее воздействие на двусторонние отношения".