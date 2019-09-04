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ВЭФ-2019

Премьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток

Нарендра Моди примет участие в ВЭФ в качестве главного гостя

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в Twitter.

"Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита", - отметил Моди.

Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве главного гостя. В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах. До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда".

В четверг премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
ИндияРоссияМоди, НарендраВЭФ-2019
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