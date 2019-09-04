Премьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в Twitter.
"Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита", - отметил Моди.
Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019
Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве главного гостя. В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах. До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда".
В четверг премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.
Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.