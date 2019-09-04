СМИ: власти Кубы сменили зампредседателя Совета министров

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Кубы по предложению его председателя Мигеля Диас-Канеля назначил на должность одного из шести зампредседателей Совета министров первого секретаря Коммунистической партии в провинции Камагуэй Хорхе Луиса Тапиа Фонсеку. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном во вторник в газете Granma.

Хорхе Луис Тапиа Фонсека является специалистом в области экономики. Отмечается, что его предшественник Улисес Росалес дель Торо будет курировать программы сельскохозяйственного сектора.

Совет министров является высшим исполнительным органом власти страны.