Посол США при ЕС заявил, что Вашингтон не против оборонных усилий Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. США ничего не имеют против оборонных усилий ЕС, если они не будут мешать НАТО и если страны ЕС будут закупать новые вооружения в Соединенных Штатах. Об этом заявил в среду постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге, посвященном результатам визита в Брюссель госсекретаря США Майкла Помпео.

"США нравится идея, что их европейские партнеры будут больше вкладывать в оборону. Однако мы хотим быть уверены, что европейские военные расходы синхронизированы с НАТО. Мы не хотим, чтобы они тратили деньги на военные нужды в тех направлениях, которые не согласуются с потребностями миссий НАТО. НАТО - это главный европейский миротворец", - заявил американский дипломат.

"Мы хотим, чтобы Европа, закупая военную технику, всегда приобретала лучшее, что имеется в наличии. Иногда лучшее вооружение производится в Европе, иногда в других местах, например в США. Мы не хотим европейского протекционизма в военной сфере только ради того, чтобы они (европейцы - прим. ТАСС) тратили свои деньги в Европе", - добавил он. Сондлэнд подчеркнул, что новое законодательство ЕС в сфере военных закупок очень беспокоит США, поскольку оно требует от стран Евросоюза отдавать предпочтение при распределении военных заказов производителям вооружений в ЕС.

Помпео 2-3 сентября в Брюсселе встретился с будущими главой Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой внешнеполитческой службы ЕС Жозепом Боррелем. Он также провел переговоры с действующими председателем Европарламента Давидом Сассоли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.