{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол США при ЕС заявил, что Вашингтон не против оборонных усилий Брюсселя

При этом Гордон Сондлэнд отметил, что в Соединенные Штаты требуют закупок американских вооружений

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. США ничего не имеют против оборонных усилий ЕС, если они не будут мешать НАТО и если страны ЕС будут закупать новые вооружения в Соединенных Штатах. Об этом заявил в среду постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге, посвященном результатам визита в Брюссель госсекретаря США Майкла Помпео.

"США нравится идея, что их европейские партнеры будут больше вкладывать в оборону. Однако мы хотим быть уверены, что европейские военные расходы синхронизированы с НАТО. Мы не хотим, чтобы они тратили деньги на военные нужды в тех направлениях, которые не согласуются с потребностями миссий НАТО. НАТО - это главный европейский миротворец", - заявил американский дипломат.

"Мы хотим, чтобы Европа, закупая военную технику, всегда приобретала лучшее, что имеется в наличии. Иногда лучшее вооружение производится в Европе, иногда в других местах, например в США. Мы не хотим европейского протекционизма в военной сфере только ради того, чтобы они (европейцы - прим. ТАСС) тратили свои деньги в Европе", - добавил он. Сондлэнд подчеркнул, что новое законодательство ЕС в сфере военных закупок очень беспокоит США, поскольку оно требует от стран Евросоюза отдавать предпочтение при распределении военных заказов производителям вооружений в ЕС.

Помпео 2-3 сентября в Брюсселе встретился с будущими главой Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой внешнеполитческой службы ЕС Жозепом Боррелем. Он также провел переговоры с действующими председателем Европарламента Давидом Сассоли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Теги
Столтенберг, ЙенсПомпео, Майкл (Майк)Фон дер Ляйен, УрсулаБоррель, Жозеп
Молния
Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода санкций против граждан и компаний РФ
Читать полностью