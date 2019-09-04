Депутаты от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект по ужесточению контроля за оружием

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия, которое из-за вооруженного конфликта на востоке Украины, практически наводнило страну.

Текст закона и пояснительная записка к нему пока отсутствуют. Однако ранее один из его инициаторов депутат Игорь Фрис пояснял, что целью нового закона является установления жесткого контроля над всем оружием с момента его легального приобретения, расширение оснований для отказа в выдаче разрешения на право покупки.

Также одной из целей документа является выработка механизма легализации уже имеющегося у граждан на руках оружия. "Это будет похоже на те процедуры, которые приняты сегодня в ходе месячников по добровольной сдаче оружия. Будет применяться соответствующая процедура, и так мы сможем начать вывод этого оружия из тени", - пояснил Фрис.

По данным Украинской ассоциации владельцев оружия, всего на Украине официально зарегистрировано порядка 2,5 млн владельцев оружия. При этом еще до 5 млн, по разным оценкам, остаются "в тени".