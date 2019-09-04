В Совбезе Белоруссии сообщили о заинтересованности республики в развитии контактов с НАТО

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия намерена развивать контакты с НАТО, считая, что это находится в сфере интересов белорусского государства. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Мы считаем, что это в наших интересах развивать сотрудничество с этим военно-политическим блоком. Готовы выйти хотя бы на тот уровень [сотрудничества], который существует у НАТО с Россией", - отметил Зась.

По его словам, "долгие годы, по моему с 2006 года, был запрет на контакты высокого уровня между блоком НАТО и Республикой Беларусь". "Сейчас это снято, мы приветствуем, мы готовы такие контакты развивать. Это в наших интересах", - сказал госсекретарь.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от военного сотрудничества с Россией. "У нас скоро предстоят совместные стратегические учения с Российской Федерацией ("Щит Союза - 2019"), процесс запущен. У нас начались пуски наших подразделений ПВО на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. Ничего не отменяется", - заявил Зась. "Мы готовы укреплять сотрудничество как с Востоком, так и Западом", - отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии.