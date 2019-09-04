Вице-президент США призвал Исландию отказаться от продукции Huawei

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американский вице-президент Майкл Пенс в среду призвал власти Исландии отказаться от продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

"Я призываю Исландию признать глубокие проблемы, возникающие у любой свободной страны, использующей технологии и оборудование Huawei. Huawei - это, по сути, китайская компания, которая, согласно китайскому законодательству, обязана передавать собираемые ею данные китайскому правительству и Китайской коммунистической партии. И реальность такова, что мы не считаем, что это совместимо с безопасностью свободных стран. <...> Итак, я призвал министра иностранных дел Гудлёйгура Тора Тордарсона, как и призову премьер-министра Катрин Якобсдоттир, присоединиться к нам в призыве к странам альянса отказаться от этой техники Huawei", - заявил Пенс журналистам во время визита в Исландию. Слова вице-президента приводит его пресс-служба.

Помимо этого, Пенс выразил благодарность "за позицию, которую заняла Исландия, отказавшись от китайских инвестиций [в рамках инициативы] "Один пояс - один путь".

"США занимают твердую позицию в отношении свободной, честной и взаимной торговли с Китаем. <...> Президент [США Дональд] Трамп продолжит занимать твердую позицию, пока мы не увидим, что Китай начал открывать свои рынки и признавать международные правила торговли, которые регулируют взаимодействие между Исландией и Америкой, а также странами по всему миру", - добавил Пенс, подчеркнув, что Вашингтон всегда "будет ставить на первое место безопасность и процветание".

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.