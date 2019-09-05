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Президент Гватемалы ввел осадное положение в шести департаментах страны

На такой шаг Джимми Моралес пошел после нападения наркоторговцев на армейский патруль

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Гватемалы Джимми Моралес в среду ввел осадное положение в шести департаментах страны сроком на 30 дней. На такой шаг он пошел после нападения наркоторговцев на армейский патруль в районе Эстор в департаменте Исабаль, унесшего жизни троих военнослужащих, сообщила газета Prensa Libre.

На время действия особого правового режима вводятся ограничения на передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия. Представители власти смогут в упрощенном порядке проводить задержания и допросы подозреваемых. В течение трех дней парламент республики должен ознакомиться с решением главы государства и одобрить его.

В районы, где, по данным властей, орудуют банды наркоторговцев, будут направлены дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.

Теги
ГватемалаМоралес, Джимми
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