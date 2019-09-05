Медведчук: "нормандский" саммит откладывается из-за нечеткой позиции Украины по "Минску"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы "нормандской четверки" пока не договорились о проведении встречи на высшем уровне. Об этом в четверг журналистам заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума.

"Пока об этом ["нормандском" саммите] договориться не удалось. Но я думаю, что это связано с тем, что Украина еще до конца не определилась по основным вопросам реализации минских соглашений. Признание в том, что они являются безальтернативными, есть, но как они будут реализовываться и насколько согласна команда Зеленского со всеми положениями минских соглашений, пока еще не известно", - сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский выступал с заявлениями, которые противоречат ключевым пунктам минских договоренностей, в том числе в части предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей и амнистии участников конфликта в Донбассе. "С подобных позиций говорить о реализации минских соглашений, к сожалению, не приходится", - заключил политик.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что сроки проведения саммита в нормандском формате не определены.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.