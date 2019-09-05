Зеленский обещает помогать вскрывать коррупцию среди топ-чиновников

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал помогать процессу рассмотрения дел о коррупции, в которых фигурируют чиновники высшего ранга. Он выступил на первом заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, который начал работу в четверг.

"Вы должны рассматривать самые громкие дела. Я знаю, что вы ждете более 200 дел о разворовывании, о страшных действиях топ-чиновников. Мы поможем вам, чтобы вы свободно рассматривали их, и чтобы все были наказаны", - пообещал глава государства.