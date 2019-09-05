Абэ назвал заключение мирного договора исторической миссией Японии и России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ считает, что заключение мирного договора является исторической миссией для Японии и РФ, реализация которой откроет бесконечные возможности для народов двух стран. Об этом он заявил в четверг, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Нашими усилиями устойчиво проявляется образ новых сотруднических отношений между Японией и Россией. Тогда следующий шаг - заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией", - сказал он.

"Владимир [президент РФ Владимир Путин], давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели. Давай вместе возьмем на себя ответственность перед историей. Давай заключим мирный договор, и разом дадим расцвести безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран", - добавил Абэ.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Синдзо Абэ уже в четвертый раз принимает участие в форуме.