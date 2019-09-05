Иран в ближайшие часы сообщит Могерини о сокращении обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Иран в ближайшее время официально проинформирует верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини о начале третьего этапа сокращения обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом заявил в четверг глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"В течение нескольких часов я отправлю госпоже Могерини письмо о третьем этапе выхода из ядерной сделки", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что в письме "будут указаны подробности третьего шага, о котором ранее объявил президент Ирана Хасан Роухани".

Президент 4 сентября сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

8 мая 2019 года Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истек 5 сентября.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении исламской республики американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.