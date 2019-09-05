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Миграционная политика Трампа

Трамп перевел $771 млн из программы по сдерживанию агрессии России на строительство стены

Ранее администрация Вашингтона приняла решение использовать $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перераспределил $771 млн из программы "Европейская инициатива сдерживания", направленной на "сдерживание российской агрессии", на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумер (от штата Нью-Йорк).

Во вторник вашингтонской администрацией было принято решение использовать $3,6 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

По версии сенатора, американский лидер "разграбил программу по сдерживанию российской агрессии на $771 млн, чтобы заплатить за ненужную стену, за которую по его [Трампа] словам, должна была заплатить Мексика". Шумер считает, что глава государства "проигнорировал полномочия Конгресса" по выделению средств из госбюджета. "В дополнение к средствам, украденным по всей стране, президент Трамп забрал $771 миллион из "Европейской инициативы сдерживания" - программы, о которой просило наше военное командование и которая призвана реагировать на российскую агрессию в Европе", - говорится в документе.

Как полагает сенатор, Трамп вновь "ставит на второй план безопасность американского народа и союзников США", выдвигая на передний помощь российским властям. "Сокращение финансирования, используемого для укрепления наших надежных европейских союзников против российской агрессии с целью продвижения вперед политически мотивированного тщеславного проекта президента - за который, как он обещал, заплатит Мексика - возмутительно, ошибочно, а также ослабляет нашу национальную безопасность", - сказал Шумер. Он считает, что "Конгресс не потерпит президента, который узурпирует" полномочия законодателей по выделению средств из казны.

Трамп подписал 15 февраля декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Это позволит администрации США, в частности, аккумулировать около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы с Мексикой. Американское правительство полагает, что это поможет пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Ранее Трамп добивался включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе 22 декабря 2018 года произошел бюджетный кризис, сопровождавшийся приостановкой работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
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