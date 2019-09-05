В ЛНР сообщили, когда подгруппа по безопасности обсудит разведение сил у Золотого

ЛУГАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 10 сентября в режиме видеоконференции обсудит вопросы разведения сил в районе Золотого и Петровского. Об этом в четверг сообщил глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

"Неожиданностью для нас оказалась неготовность украинской стороны (на встрече 4 сентября) к конкретному обсуждению возобновления этого разведения. Поэтому мы предложили провести дополнительную видеоконференцию рабочей подгруппы по вопросам безопасности, которая намечена на вторник", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Глава МИД республики выразил надежду, что по итогам конференции сторонам удастся установить точные сроки разведения.

4 сентября в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Участники продолжили обсуждение порядка разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Как сообщил полпред РФ Борис Грызлов, подгруппе по безопасности было поручено подготовить порядок разведения сил и средств на этих участках, включающий в себя график разведения, а также дополнение к заключенному раннее соглашению о разведении сил и средств.