Зариф отправил письмо Могерени о сокращении обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини о начале третьего этапа сокращения обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом заявил в четверг официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Министр иностранных дел отправил сегодня письмо госпоже Могерини", - цитирует Мусави пресс-служба МИД Ирана. По его словам, в послании "говорится о том, что Тегеран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках ядерной сделки, связанных с исследовательской деятельностью". Он добавил, что "в письме подчеркивается готовность Ирана вести переговоры с остальными членами ядерной сделки по всем направлениям".

Президент 4 сентября сообщил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, страна откажется от соблюдения ограничений на атомные исследования.

8 мая 2019 года Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим ее участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Новый 60-дневный срок истек 5 сентября.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении исламской республики американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.