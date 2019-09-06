Япония продолжит переговоры с РФ по территориальному вопросу и мирному договору

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит плотные переговоры с российской стороной, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Плотные переговоры с Москвой будут продолжены на основе базовой позиции японского правительства - решения территориального вопроса и следующего за ним подписания мирного договора", - подчеркнул он.

В то же время Суга отметил, что не может разглашать содержание беседы двух лидеров, но предположил, что в ходе переговоров Абэ и Путин подтвердили "решимость не оставлять проблему будущим поколениям и заключить мирный договор своими руками". По словам генсека японского правительства, лидеры двух государств обсудили широкий спектр вопросов. "Японская сторона последовательно излагает [на переговорах] свою позицию по всем таким вопросам", - добавил он.

В четверг во Владивостоке состоялась уже 27-я встреча лидеров РФ и Японии. Как сообщил журналистам по ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре. Отвечая на вопрос, был ли на переговорах Путина и Абэ в четверг достигнут результат по итогам обсуждения территориального вопроса, Ушаков заметил: "Все примерно, я бы сказал, в том же состоянии".

"Но условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжать работать, - сообщил он. - И очень важно, что условлено, что президент и премьер-министр проведут углубленный обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите АТЭС в Чили в ноябре текущего года".

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ на южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.