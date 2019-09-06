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Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не отвернется от России

При этом белорусский лидер заявил, что Москва не может упрекать Минск в том, что он строит многовекторную политику, обращая внимание и на Восток, и на Запад

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Белоруссия никогда не отвернется в сторону от России, но ждет от Москвы поддержки в трудную минуту. Об этом заявил в пятницу журналистам в Бресте президент республики Александр Лукашенко.

"Что касается России, мы один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, россияне "блестяще относятся к белорусам".

"Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет, - сказал президент. - Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали".

При этом Лукашенко заявил, что Москва не может упрекать Минск в том, что он строит многовекторную политику, обращая внимание и на Восток, и на Запад.

"Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете: я не приемлю, когда начинают чрезмерно влиять в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика", - сказал Лукашенко.

"Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад, - продолжил он. - России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый, он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны".

Лукашенко отметил, что всегда говорил о многовекторности белорусской внешней политики. "Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности", - напомнил белорусский лидер.

"Не я же поселил белорусов на этом клочке земли, - добавил президент. - Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут, другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем, мы уже походили, как я говорю, под плеткой. Это наш кусок земли, и он в центре Европы, на перекрестке всех путей".

По словам Лукашенко, естественно, что за этот клочок земли сегодня идет незримая борьба.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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