Американский сенатор Майкл Ли уверен, что Трамп будет переизбран на выборах в 2020 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Майкл Ли выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах в ноябре 2020 года.

"Президент Трамп будет переизбран, я уверен", - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос российских журналистов.

По его словам, Москва и Вашингтон должны продолжать открытый диалог, несмотря на предстоящие выборы. "Думаю, это в интересах обеих стран, - подчеркнул Ли. - Нам также необходимо поддерживать диалог между парламентариями".

18 июня Трамп объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих выборах. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Отношения Москвы и Вашингтона

Ранее в пятницу с Майклом Ли встречался в Москве глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Ранее Ли на открытии встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым сообщил о своем намерении детально обсудить шаги по улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

По его словам, сторонам необходимо поддерживать прямой и открытый диалог, несмотря на существующие разногласия.

"Последние три года в США ощущается особенная озабоченность [по вопросу отношений с РФ], она по-разному выражалась в Республиканской и Демократической партиях, - указал Ли. - Поэтому я бы с радостью обсудил с вами, что мы можем вместе сделать, чтобы улучшить наши двусторонние отношения".

Сенатор также признался, что впервые посещает российскую столицу. "Это удивительно место. Москва в особенности красива накануне своего 872-летия", - отметил он.

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