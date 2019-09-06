Африканский союз отменил решение о приостановке членства Судана

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Африканский союз (АС) полностью восстановил членство Судана, приостановленное на фоне политического кризиса в стране в начале лета текущего года. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera со ссылкой на решение панафриканской структуры.

Ровно три месяца назад Совет мира и безопасности АС ввел запрет на участие Судана в его заседаниях и других мероприятиях. Тогда было заявлено, что эти ограничения вводятся "до успешного формирования переходного органа власти под руководством гражданских как единственного способа, позволяющего стране выйти из сложившегося кризиса". Теперь же, как отмечает Al Jazeera, страна может без ограничений продолжить свою деятельность во всех структурах регионального союза.

Вызванная 20-летними санкциями тяжелая экономическая и финансовая ситуация в Судане усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартума потерей некоторых нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протесты, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

В прошлом месяце Военсовет и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" после продолжительных и сложных переговоров и разногласий пришли к долгожданному соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. В тот же день был приведен к присяге новый глава правительства Абдалла Хамдук.

В этот четверг премьер обнародовал состав нового переходного кабмина, который ранее был утвержден Суверенным советом. В него вошли 19 министров и шесть госминистров. МВД и Минобороны, в соответствии с политическим соглашением между армией и оппозицией, возглавили военные - Идрис ат-Тарифи и генерал-лейтенант Джамаль Омар. Дипломат Асма Абдалла стала первой в истории республики женщиной - министром иностранных дел. Также женщины возглавили министерства высшего образования, социального развития, молодежи и спорта.