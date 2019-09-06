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Экипаж самолета ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной

Ракета упала в пустыне примерно в 100 км от города Тусон

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США в ходе учебного полета случайно выпустил ракету, упавшую в пустыне примерно в 100 км от города Тусон (штат Аризона). Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на информацию базы ВВС США Дэвис-Монтан.

По ее данным, инцидент произошел в четверг. "A-10 Thunderbolt II, приписанный к 354-й эскадрилье, неумышленно выпустил одну ракету М-156 сегодня около 10:40 (20:40 мск). Ракета врезалась в песок в пустынной местности около зоны военных операций "Шакал", расположенной приблизительно в 96,6 км северо-восточнее Тусона. Этот полигон не предназначен для сброса боеприпасов", - уточняется в сообщении базы ВВС США.

"На момент инцидента не поступало сообщений о ранениях, причиненном ущербе или возникновении пожаров. Проводится расследование произошедшего", - добавило командование военного объекта. Оно не пояснило, взорвалась ли М-156.

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