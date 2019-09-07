Германский политик призвал поддерживать диалог с Россией

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет выступил за более тесное сотрудничество Германии с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post.

Лашет напомнил о политике разрядки 1970-х годов во время холодной войны. "Тогда в напряженной ситуации, несмотря ни на что, восстановили нить диалога с тоталитарно-коммунистической системой. В таком случае это должно быть возможно и сегодня, - убежден он. - Мы нуждаемся в России для решения многих вопросов в мире".

"Существует много конфликтов, где нам нужно продвинуться вперед", - указал он, отметив, что для этого нет необходимости в изменении германской позиции, например по Крыму. "Здесь можно говорить открытым текстом и, несмотря на это, сотрудничать по другим направлениям и поддерживать диалог", - пояснил Лашет.

Его поддержал бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который также принял участие в интервью. "Господин Лашет прав насчет того, что если есть непримиримые позиции, то нужно продвигаться вперед по другим вопросам", - согласился он.