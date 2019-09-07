Камбоджа в октябре откроет генеральное консульство на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 7 сентября. /ТАСС/. Первое генеральное консульство Королевства Камбоджа в южной китайской провинции Хайнань будет открыто в октябре этого года в городе Хайкоу. Об этом сообщила местная газета "Хайнань жибао".

Как отмечает издание, с назначенным генконсулом Камбоджи в Хайкой Унг Вантой встретился губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин. Он поздравил дипломата со вступлением в должность.

По мнению губернатора, открытие генконсульства сыграет важную роль в ускорении реализации проектов построения пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта на Хайнане, а также придаст импульс для дальнейшего продвижения сотрудничества между Китаем и Камбоджей.

Шэнь Сяомин выразил надежду, что Хайнань и Камбоджа продолжат укреплять торгово-экономические отношения, продвигать культурные обмены и расширять взаимодействие по таким направлениям, как сельское хозяйство и туризм.

Генеральный консул в свою очередь отметил, что дружба между Камбоджей и Китаем имеет длительную историю. Он также поблагодарил партийный комитет провинции Хайнань и местное правительство за оказанную помощь в открытии диппредставительства Камбоджи в Хайкоу. По его словам, генконсульство намерено прилагать все необходимые усилия для активного продвижения сотрудничества между Камбоджей и Хайнанем по таким направлениям, как экономика, торговля, культура, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень.